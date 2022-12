Kim ne mirino del Real, Napoli al lavoro sulla clausola rescissoria

Il Napoli è al lavoro per blindare Kim. Il difensore coreano è infatti nel mirino di molti club europei, vista l’ottima prima parte di stagione. Pericolosissima, per il Napoli, la clausola rescissoria di 45 milioni presente nel suo contratto, in questi giorni oggetto di revisione da parte di De Laurentiis propri per cercare di eliminare la clausola. A riportarlo è CalcioMercato.it, che scrive:

“L’agenzia che cura gli interessi di Kim continua a ricevere sondaggi dopo sondaggi. Da quelle parti cresce la sensazione che a fine stagione sarà addio al Maradona. È noto come il Real Madrid abbia già messo nel mirino il centrale azzurro. Kim piace da matti a Carlo Ancelotti: c’è anche, però, il Manchester United e negli ultimi giorni anche il PSG ha effettuato un primo sondaggio. Il Napoli parte dalla consapevolezza che la clausola di 45 milioni che scade il prossimo 15 luglio può essere facilmente pagata da top club come quelli menzionati.

Questo è il motivo per il quale Aurelio De Laurentiis è pronto a scendere in campo per rinnovare il contratto di Kim e cancellare la clausola di 45 milioni (90 per la Juventus), provvedendo anche a rimpinguare quello che è lo stipendio del calciatore sudcoreano”.