Kiss Kiss – Juric in pole position per la panchina, a inizio marzo ci furono giorni importanti

Nel corso di Radio Goal, trasmissione su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha dichiarato: “Il 3 marzo, era un mercoledì, e già dal giorno prima, Juric era in Campania perché il 2 marzo il Verona era in ritiro a Benevento. Il 3 ci fu il turno infrasettimanale Benevento-Verona. Dalle mie informazioni, questi due giorni sono stati molto importanti e Juric, oggi, in pole position davanti a tutti per diventare il nuovo allenatore del Napoli, in attesa di capire cosa accadrà con Inzaghi-Lazio e Fonseca-Roma”.