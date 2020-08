Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, a Barcellona la priorità non è la partita di stasera, bensì l’emergenza Covid. In Spagna, in particolare in Catalogna, ci sono pochi miglioramenti per la pandemia. Le mascherine sono obbligatorie anche in strada, i controlli sono serrati ed è impossibile avvicinarsi all’hotel in cui alloggia il Napoli. L’attesa della partita di stasera la si sta vivendo dentro una campana di vetro.