KKN – Calciomercato Napoli, Manna su Kiwior e Bonny

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal: “Si vocifera che giovedì scorso ci sia stato un incontro tra il procuratore di Kvaratskhelia ed il Barcellona, ma a me non risulta. Lui sta bene a Napoli, ad oggi guadagna 1.8 mln all’anno. Il Napoli gli offre 5.5 mln al primo anno arrivando a 7 milioni netti al quarto anno. Così il Napoli s’è messo dalla parte della ragione. Scudetto a Napoli? Conosco il percorso di Conte che in tre anni porterà lo scudetto a Napoli. Non è detto che arrivi quest’anno, ma nel prossimo triennio sicuro. Da quando è arrivato Conte è partita la ricostruzione e nel partire sono arrivati sei calciatori nuovi. Per me ne arriveranno due nuovi a gennaio a 4 almeno a giugno. Diamo per buono che Kvaratskhelia possa andar via, ma ciò vorrebbe dire che il Napoli a giugno si troverebbe coi proventi della Uefa, con i soldi della cessione di Osimhen e quella di Kvaratskhelia. Sarebbero circa 200 milioni da mettere sul mercato. Il Napoli sta monitorando un top bomber per giugno. Il Napoli ha aperto un focus per gennaio, serve un centrale di difesa e Manna sta lavorando sodo. L’obiettivo numero uno è Kiwior, sono certo che un centrale arriverà. Se il Napoli avesse ceduto Osimhen sarebbe arrivato uno tra Singo ed Ebimbe. Il Napoli vorrebbe comprare Bonny a gennaio senza che si scateni un’asta e Conte ha dato due nomi per l’attacco del futuro. Uno è un sogno”.