KKN – Carmine Martino: “Veretout? Bisognerebbe capire cosa è successo con Mourinho”

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio KissKiss Napoli, ha parlato in merito al possibile futuro centrocampo del Napoli, in particolare di Veretout e Anguissa:

“Un centrocampo del genere sarebbe sicuramente molto fisico, cosa che tra l’altro Spalletti richiede. Sarebbe ottimo soprattutto dal punto di vista dell’interdizione e del dinamismo. Bisognerebbe cercare di capire cosa è successo a Veretout e come mai non ha legato con Mourinho. Quest’anno ha giocato poco o nulla, non è stato convocato dalla Francia per la Nations League. E’ un giocatore di altissimo livello e non credo che da un anno all’altro possa perdere di qualità.”