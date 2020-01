Il Napoli spinge per chiudere per Andrea Petagna, attaccante classe ’95 della Spal. Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, ci sarebbero contatti frequenti tra il presidente della SPAL Walter Mattioli ed ADL per trovare l’accordo per il giocatore. L’affare riguarda l’estate col giocatore che in ogni caso resterebbe a Ferrara in prestito fino a giugno, quando sarebbe pronto per ricoprire il ruolo di punta di scorta.