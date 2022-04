KKN – De Maggio parla del futuro di Spalletti

Anche Valter De Maggio, intervenuto durante la trasmissione Radio Goal, ha parlato della presunta rottura tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti. Ecco le sue parole:

“Spalletti insiste col dire che la società deve valutare con calma un po’ tutte le questioni dopo la fine del campionato. C’è delusione, una delusione sacrosanta perché mai come quest’anno l’occasione di arrivare fino in fondo era ghiotta. Ora ci sono quattro partite, c’è da blindare la Champions. Lo stesso Spalletti ha caricato a manetta l’ambiente prima di Napoli – Fiorentina. Ma non vorrei che la squadra fosse arrivata scarica dal punto di vista atletico. Sono partiti a razzo per poi finire male.. Io comincio ad avere un po’ di dubbi sul fatto che De Laurentiis voglia andare avanti con Spalletti”.