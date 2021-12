KKN – Giuntoli a caccia di un difensore centrale: si cerca un affare in stile Anguissa

Annunciata la cessione di Kostas Manolas all’Olympiacos, che verrà ufficializzata il 2 gennaio prossimo, Luciano Spalletti ha al momento solo tre centrali di difesa in rosa, di cui soltanto due disponibili fino al rientro di Koulibaly. Il Napoli, dunque, dovrà correre ai ripari nel prossimo mercato di gennaio per completare il reparto e rimpiazzare il greco. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, a tal proposito, l’identikit tracciato dal club e dal ds Giuntoli corrisponde ad un difensore di piede destro, da prendere però con una formula in stile Anguissa, ovvero in prestito con diritto di riscatto.