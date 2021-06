Non ci sono novità per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. Ma c’è una novità, invece, per il suo futuro. La redazione di Kiss Kiss Napoli, infatti, fa sapere che l’Inter sta monitorando la situazione e potrebbe tentare il colpo a zero per il prossimo anno qualora il capitano azzurro non dovesse prolungare il contratto con la società di De Laurentiis.