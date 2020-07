Quale futuro per Kevin Malcuit? Il terzino del Napoli è rientrato da un grave infortunio e nel corso della prossima sessione di mercato potrebbe andar via, anche se per ora non è per niente convinto. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, la Sampdoria avrebbe chiesto l’ex Lille per rinforzare la fascia destra. Primi contatti, ma Malcuit non fa i salti di gioia. Un’altra possibilità per il numero 2 azzurro potrebbe essere la Roma.