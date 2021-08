E’ praticamente tutto fatto per il passaggio di Sebastiano Luperto all’Empoli. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, è confermato l’accordo tra il Napoli e il club di Fabrizio Corsi per un prestito oneroso con premi e diritto di riscatto. La partenza del classe ’96 non porterà però gli azzurri sul mercato: Luperto non sarà sostituito – racconta la radio ufficiale – visto che all’occorrenza Giovanni Di Lorenzo potrebbe spostarsi al centro della difesa.