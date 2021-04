KKN – Napoli, nessun segnale di rinnovo per Gattuso: le ultime

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla situazione di Gattuso sulla panchina del Napoli. Ecco le sue parole:

“E’ in atto una tregua armata tra De Laurentiis e Gattuso. I continui gesti di avvicinamento alla squadra da parte del patron azzurro, i continui tweet di fiducia dopo i match e l’essere sempre presente allo stadio scendendo negli spogliatoi prima delle gare, sono segnali di rasserenamento. Tutto ciò non cambieranno le decisioni che verranno prese al termine della stagione. Gattuso ha un contratto fino al 30 giugno, e non ci sono segnali di rinnovo. La conquista della Champions non cambierà in alcun modo le cose”