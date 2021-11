KKN – Napoli, piace anche Ola Aina del Torino per la fascia sinistra in vista di gennaio

Al momento il mercato è fermo ed il Napoli, attualmente primo in classifica, non si sta ancora muovendo per rinfrozare la rosa in vista del mercato di gennaio. Il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli, però, ha già diversi nomi segnati sul proprio taccuino, specie per rafforzare la fascia sinistra difensiva, il reparto forse più scoperto. Radio Kiss Kiss Napoli, a tal prorposito, ha confermato che tra i nomi attenzionati ci sono Reinildo Mandava del Lille, Fabiano Parisi dell’Empoli e Noussair Mazraoui dell’Ajax, ma ha svelato anche un nome nuovo. Il club azzurro, infatti, starebbe seguendo anche il nigeriano Ola Aina, il cui contratto con il Torino scadrà nel giugno del 2023.