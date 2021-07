Stando alle ultime indiscrezioni rilasciate da Radio Kiss Kiss Napoli, il club di ADL sarebbe ancora alla ricerca di un uomo per la fascia sinistra. Emerson Palmieri rappresenta ancora la prima scelta per il Napoli, che continua a voler intavolare un’operazione in stile Bakayoko. Il club azzurro però dovrà prima aspettare che il terzino italo-brasiliano rinnovi con i Blues, visto il contratto in scadenza nel 2022, e poi potrà richiedere un prestito per il giocatore.