KKN – Nome nuovo per la sinistra, piace Aina

Al momento il mercato è fermo, il Napoli non sta facendo nessuna mossa in questa fase dell’anno per impreziosire la rosa. Ma è chiaro che ci sono diversi nomi nel database di Cristiano Giuntoli, specie per rafforzare la fascia sinistra di difesa, il reparto che è più scoperto.

NOME NUOVO

Radio Kiss Kiss Napoli conferma che tra i nomi attenzionati ci sono Reinildo Mandava del Lille, Fabiano Parisi del Lille e Noussair Mazraoui dell’Ajax, ma fa anche un nome nuovo. Al club azzurro piace anche Ola Aina, il cui contratto con il Torino scadrà a giugno 2023.