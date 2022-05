KKN – Olivera vicino agli azzurri, se parte Fabian Ruiz obiettivo Mattias Svanberg

Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’ in onda sull’emittente radiofonica, ha svelato alcune novità inerenti al calciomercato del Napoli: “Il Napoli è già al lavoro sul mercato per la prossima stagione: ci sono notizie che vorrebbero il ds Giuntoli destinato al Genoa, sono notizie assolutamente non confermate. Il ds sta bene al Napoli e la sua intenzione è proseguire il suo lavoro in azzurro: avrà molto da lavorare, dopo Kvaratskhelia in questi giorni sta definendo l’acquisto di Mathias Olivera. Poi ci saranno da trattare i rinnovi di Mertens, Meret, Ospina, Juan Jesus e Fabian. Dovesse partire quest’ultimo, il Napoli si fionderebbe su Svanberg”.