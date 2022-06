KKN – Rinnovo Mertens, il belga ha chiesto 4 milioni netti: si accelera per Deulofeu

Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato, all’emittente radiofonica, le cifre richieste da Dries Mertens per rinnovare il suo contratto con il Napoli: “Il Napoli attendeva da Mertens la richiesta per prolungare il rapporto, ma la mail dei legali del belga ha gelato il club azzurro. De Laurentiis e Chiavelli non si aspettavano una richiesta così importante da 4 milioni netti, 7 lordi a stagione, suddiviso in parte fissa e bonus vari fino alla commissione agli agenti. Non ci sarà smentita del Napoli, le cifre sono reali. Per questo il Napoli accelera per Deulofeu”.