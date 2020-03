Klopp: “Ho visto gente cantare You’ll never walk alone in ospedale. Mi sono commosso”

Jurgen Klopp e l’emozione del “You’ll never walk alone”, anche in questo momento così difficile per tutti. L’allenatore del Liverpool ha raccontato un aneddoto molto bello e personale in un video pubblicato dal club inglese sui suoi canali social. Klopp spiega come si sia commosso dopo aver visto un video in cui alcuni pazienti dell’ospedale di Liverpool cantavano insieme la canzone per eccellenza dei Reds.

Queste le parole esatte: “Mi è stato inviato un video di persone in ospedale nei pressi della terapia intensiva che cantavano ’You’ll never walk alone’ e ho iniziato a piangere. E’ stato qualcosa di incredibile. Non potrei ammirare di più di così quelle persone. Non solo si tratta di persone che lavorano ma che hanno anche un grande spirito. Sono abituati ad aiutare gli altri e per farlo si mettono in pericolo aiutando chi sta male“.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com