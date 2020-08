Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa delle trattative per il trasferimento di Lionel Messi.

Riguardo la cessione dell’argentino, Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha dichiarato:

“Messi? A essere onesti è un buon giocatore”, ha scherzato il tecnico chiarendo che un giocatore come l’argentino ha costi eccessivi per i Reds.

Poi infine ha dichiarato: “Chi non vorrebbe Messi in squadra? Però no, no chance. I numeri e i conti non fanno per noi”.