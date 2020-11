Kosovo, il vice CT: “Rrahmani? L’infortunio non sembra grave. Amir non è uno che molla”

Muharrem Sahiti, vice-allenatore della Nazionale kosovara, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’immediato dopo partita di Kosovo-Moldavia sull’infortunio del difensore del Napoli Amir Rrahmani. L’infortunio dell’ex calciatore del Verona è una notizia sicuramente poco piacevole e non farà di certo far fare i salti di gioia a Gattuso. Queste le parole di Sahiti: “Come sta Amir? Il suo infortunio ci ha messi in difficoltà e ci ha forzati al cambio anticipato. Se ne sta occupando lo staff medico: non sappiamo ancora con certezza cosa si sia fatto, non credo sia un infortunio grave ma Amir non è uno che molla con facilità”.