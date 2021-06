Ultime partite per mettere a punto l’organico da parte del Kosovo, che alle 18 scenderà in campo per l’amichevole contro il San Marino. Partirà dal primo minuto il difensore del Napoli Rrahmani, protagonista dell’ultima giornata di campionato col gol che ha illuso gli azzurri contro il Verona.

This is #Kosova‘s official line-up for the friendly match against San Marino!#KOSSMR | 🇽🇰🇸🇲 pic.twitter.com/gqYuaFIdF9 — Kosovan Football 🇽🇰 | 😷 (@kosovanfooty_EN) June 1, 2021