Koulibaly a DAZN: “Abbiamo avuto un po’ di paura, potevamo far di più. Vogliamo il sogno”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo l’1-1 con l’Inter:

“Potevamo far di più, nella ripresa abbiamo subito troppo. Dzeko ha fatto un eurogol, era molto difficile. Potevamo far meglio, nel secondo tempo siamo rientrati molli. C’era un po’ di paura, ma non dobbiamo essere scontenti. Un punto contro l’Inter è un punto importante. Dobbiamo continuare a crederci, peccato aver preso questo gol. C’è qualcosa da fare, ma non dobbiamo mai mollare. E’ stata una settimana particolare, lunedì ero in Senegal. Qui mi hanno accolto molto bene, dopo sono andato subito ad allenarmi perché non vedevo l’ora di salutare i miei compagni. Ora sono felice perché devo fare di tutto per realizzare il sogno del Napoli. Lavoreremo fino alla fine, i tifosi sanno che daremo il 200%. Capitano? Non dobbiamo parlare di questo. Il capitano è Lorenzo, è il simbolo del Napoli e dobbiamo rispettarlo. Gli voglio un sacco di bene, abbiamo una bella corsa da fare, dobbiamo finire almeno in Champions ma vogliamo il bonus e il sogno”.