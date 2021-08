Koulibaly a DAZN: “Situazione rinnovo Insigne difficile, vogliamo tenerlo con noi! E’ il nostro capitano”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN‘ dopo la vittoria contro il Venezia per 2-0: “Mi fa molto piacere avere la fascia di capitano sul braccio, sono sette anni che sono qua e mi sento molto bene. La fascia a Insigne? E’ un gesto verso Lorenzo, è molto importante per noi. Ci ha aiutato tanto correndo come un pazzo davanti. Mister Spalletti è stato bravo dall’inizio, non è venuto cambiando tutto. Ha detto che abbiamo fatto tante cose buone e dovevamo restare con queste cose, così ha aggiunto la sua magia aggiungendo ciò che sapeva. Teniamo di più la palla per giocare, sta continuando il lavoro di Gattuso. Lo ha sempre detto, vuole dar continuità a ciò che ha iniziato Gattuso e sta facendo molto bene. Sappiamo che Lorenzo è importante con noi, vogliamo tenerlo con noi. Sappiamo che è difficile quando rimani con un anno di contratto. E’ concentrato con noi e ha bisogno dell’affetto del pubblico. Sono molto felice per lui“.