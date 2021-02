Koulibaly a SKY: “Brutto colpo uscire oggi. Basta scuse, dobbiamo arrivare in Champions!”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo l’eliminazione ai sedicesimi di Europa League:

“Possiamo essere dispiaciuti, c’era posto per fare qualcosa di più. Dopo il 2-0 dell’andata era molto difficile, l’1-1 stasera ci ha fatto un po’ male ma oggi ci abbiamo provato. Uscire ai 16esimi di Europa League è un brutto colpo. Volevamo andare avanti, uscire oggi fa molto male. Oggi abbiamo visto che loro hanno giocato tutti indietro come all’andata, ci dispiace non esserci riusciti ma ora testa al campionato.

Ora l’obiettivo è il quarto posto in campionato. Non ci sono più scuse ora, il nostro obiettivo è tornare in Champions e dobbiamo dare tutto per arrivare tra le prime quattro. Veramente per noi è molto importante, dobbiamo a tutti i costi arrivare tra le prime quattro”.