Koulibaly a SKY: “Sono due partite che abbiamo un approccio timoroso. 300 gare? Avrei voluto festeggiarle diversamente”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta con lo Spartak Mosca: “E’ la seconda partita di fila che abbiamo avuto un approccio troppo timoroso. Nel secondo tempo il mister ci ha dato le chiavi per giocare meglio. Peccato, sono d’accordo che e’ stato uno dei miglior Napoli della stagione nella seconda parte del match. Dobbiamo vincere l’ultima partita per passare il turno. Sappiamo che ci sono tanti giocatori infortunati ed assenti per il covid. Tutti meritano di giocare, dobbiamo dimostrare di essere a livello del Napoli. Lavoriamo di squadra. Mettiamo a posto la difesa: prendere 5 gol in 2 partite mi fa arrabbiare. Dobbiamo essere piu’ attenti. Con tante occasioni create potevamo pareggiare. Il loro portiere e’ stato molto bravo. Le 300 gare col Napoli? Avrei voluto festeggiare diversamente, ho tanti bei ricordi, Napoli e’ nel mio cuore. Da domenica daremo il 200% per vincere le partite. Ricordo il gol alla Juventus, e la gara con tutti i tifosi con la mascherina raffigurante il mio volto. Spero di costruire altri ricordi insieme”.