Koulibaly a SKY: “Vogliamo vincere contro il Legia. Insigne è un esempio”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia: “Mi piace il soprannome comandante, ma la cosa più importante è essere a disposizione della squadra. Se il mister mi dà responsabilità io ci sono e cerco di dare il massimo sempre volentieri. Questo è il momento giusto per fare di più, in Europa League non abbiamo giocato male ma non abbiamo ancora vinto. Dimostreremo che possiamo fare una bella partita, con umiltà. C’è tanto entusiasmo e pensiamo spesso al campionato, come i tifosi, ma da oggi dobbiamo mettere la Serie A da parte e contro il Legia dobbiamo prendere tre punti, per poi pensare di nuovo al campionato. Adesso tocca a noi dare loro la prima sconfitta nel girone. Se il Napoli sogna in grande? Preferisco non dire niente. Quando ne abbiamo parlato poi non abbiamo vinto. Puntiamo a qualcosa di grande, puntiamo a vincere tutte le partite ma dobbiamo pensare a vincere una gara alla volta. A iniziare da domani. Vogliamo passare il girone, altrimenti sarebbe un peccato. Osimhen? Sapevamo che era molto forte, fin da quando è arrivato. Ha un grande futuro ma ci sono anche Mertens e Petagna che lo aiutano molto. Ha la mentalità per essere grande, spero che possa diventarlo. Insigne in un momento complicato? Non so se il momento è complicato. Lui è al servizio della squadra e fa di tutto per aiutare. Ha lo spirito e la mentalità giusta. È un esempio, non ho visto tanti giocatori essere in scadenza e dare tutto come lui. Solo con Mertens in passato lo avevo visto. Gli voglio bene, spero che continui così e gli auguro il meglio. Se mi piace giocare tutte le partite? La cosa più importante è dare il 200% quando si gioca. Poi è il mister a fare le scelte e a mandare i giocatori in campo. Non possiamo mai parlare di turnover, siamo tutti titolari e gioca chi sta meglio. Il Napoli deve vincere, sia in Europa che in campionato”.