Koulibaly alla UEFA: “Razzismo uno dei flagelli del calcio odierno”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni dell’UEFA del razzismo:

“Credo che il razzismo sia uno dei maggiori flagelli del calcio oggigiorno. Siamo tutti uguali in campo, veniamo tutti da uno scenario differente. Mi piacerebbe invitare un razzista a stare uno o due giorni con me per mostrargli chi sono veramente e quali problemi ha con le persone come me, perché io dal canto mio non ho problemi con nessuno”.

“Racism is one of the biggest scourges of today’s football.”@kkoulibaly26 knows what it is like to suffer racist abuse. It is a problem football cannot ignore.

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 8, 2021