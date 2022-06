Koulibaly: “Barcellona? Non so nulla, ma vorrei conosce presto il mio futuro”

Il suo futuro, tra rinnovo e possibile cessione, tiene banco a Napoli. Kalidou Koulbaly ha fatto chiarezza in mixed zone dopo il match del suo Senegal contro il Ruanda:

“Per ora vado in vacanza e voglio godermi un po’ il Senegal. Barcellona? Non posso dirti nulla, non lo so. Non so nulla. In questi giorni sono stato concentrato sulla nazionale. Nei prossimi vorrò godermi un po’ il paese. Poi un volta in Europa vedremo, ma spero che la cosa si decida velocemente. Vorrei conoscere presto il mio futuro.”