Koulibaly contro il razzismo: “Importante lanciare messaggi anti-violenza. Grande entusiasmo dopo l’Udinese”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è stato protagonista dell’iniziativa Un calcio al razzismo, organizzato dal Consolato della Repubblica Democratica del Congo e da altri undici consolati. La lotta al razzismo del difensore senegalese è sempre molto attiva. Queste le sue parole riportate da Il Mattino allo stadio Caduti di Brema di Barra:

Sul razzismo – “Sono molto felice e orgoglioso di essere qui a Napoli, che è una città e una piazza calcistica molto importante, per lanciare un messaggio di testimonianza contro ogni forma di razzismo e violenza. Vedere in questo torneo tanti popoli diversi che stanno festeggiando tutti insieme, senza distinzioni, è sicuramente una bellissima immagine e il mio sogno è vederne sempre di più nel calcio, di immagini belle come queste. Questo torneo è una bellissima iniziativa contro ogni forma di razzismo. Quando mi hanno chiamato dal Consolato del Senegal e hanno chiesto la mia presenza, ho subito accettato. A maggior ragione in questo momento, con tutto quello che sta succedendo, era una cosa importante da fare“.

Su Napoli-Udinese e il campionato – “C’è molto entusiasmo tra i nostri tifosi e quella con l’Udinese è stata sicuramente una vittoria molto importante, ma altrettanto importante era essere presenti qui, tra questi calciatori che arrivano da vari Paesi e che, attraverso il calcio, hanno trasmesso un’immagine bella e di speranza“.