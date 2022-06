Koulibaly e l’augurio a Gattuso per la nuova avventura: “Buona fortuna mister”

Instagram Stories di Kalidou Koulibaly che augura all’ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso buona fortuna per la sua nuova avventura col Valencia. Koulibaly ha postato un’immagine assieme al mister con la Coppa Italia vinta nel 2020 contro la Juventus. A corredo della foto anche un riferimento a quanto detto in conferenza stampa da Gattuso, e in particolare alla domande se fosse un gattino o un leone. Koulibaly nel suo post fa anche riferimento alla “teranga”, un concetto tipico senegalese riconducibile grosso modo all’ospitalità in terra straniera.