Koulibaly, il rischio di rimanere bloccato. Anche se il Liverpool è sempre caldo

Kalidou Koulibaly ha un valore chiaro per Aurelio De Laurentiis: 100 milioni di euro. Il difensore senegalese, ex Genk, ha compiuto 29 anni una settimana fa, lo scorso 20 giugno, e continua a essere uno degli uomini mercato per il Napoli di De Laurentiis. Però la valutazione, in tempi di Coronavirus, rischiano di abbassarsi un po’ per tutti. Ma a quel punto il presidente azzurro vorrebbe cederlo? Perché se Allan sembra verso la porta, Fabian Ruiz piace al Real Madrid e all’Atletico, Milik ha molti estimatori (tra cui Juve e Milan), dall’altro lato non verranno ceduti tutti i calciatori.

IL LIVERPOOL PREME – I Reds vorrebbero rinforzare la propria difesa, affiancando a van Dijk proprio Koulibaly. A quel punto dipenderà dalle molte situazioni che si verranno a sviluppare. Possibile che Dejan Lovren finisca sul mercato – magari proprio in uno scambio con il senegalese? – e Matip diventare un jolly tra la retroguardia e il centrocampo. Nei prossimi giorni è previsto un affondo, perché il Liverpool incomincerà ora a programmare la prossima stagione dopo aver vinto il campionato.

fonte: tmw