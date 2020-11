Nel post partita di Sky, Kalidou Koulibaly si è soffermato a parlare della sconfitta subìta in casa contro il Sassuolo.

A seguire le sue parole:

“Stasera volevamo vincere e non l’abbiamo fatto. Siamo veramente dispiaciuti, perché volevamo fare bene. Peccato per il ko ma se ci fermiamo a questa sconfitta non andiamo avanti. Non è un alibi la partita di giovedì scorso. Dobbiamo pensare a vincere giovedì contro il Rijeka e domenica in campionato a Bologna, pensiamo in grande. Oggi abbiamo creato tante occasioni gol ma non le abbiamo concretizzate.“