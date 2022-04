Koulibaly sullo scudetto: “Pronto a lottare per regalare un sogno alla mia città”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il difensore senegalese si è soffermato anche sulla lotta scudetto:

Può essere l’anno giusto per lo Scudetto? “Spero. E’ vero che il 2022 è cominciato benissimo, anche per il Napoli, non solo per la nazionale. Ho vinto la Coppa d’Africa, ci siamo qualificati per il Mondiale e il Napoli è in corsa per lo Scudetto. Sarà una battaglia dura fino alla fine, ma io sono pronto a lottare per regalare un sogno alla mia città, che è Napoli”.