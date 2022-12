Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX:

“Sono già andato a vederlo, con l’Ajax, travolgenti. E ci tornerò. Da tempo aspettavo un Napoli così e Spalletti è l’allenatore giusto.

Olanda difensivista? Non faccio che sentire ‘facciamo catenaccio’, è un po’ vero, però essere organizzati ha i suoi lati positivi. In generale fino a qui il Mondiale l’ho trovato un po’ noioso, aspetto sfide in cui si gioca per vincere, mi è capitato solo a sprazzi in Spagna-Germania”.