Kvaratskhelia, il ds della Dinamo Batumi: “Ora è nostro! Napoli? Magari…”

“Il suo agente è un mio vecchio amico. Mi ha detto che avremmo avuto la chance di portarlo a Batumi, ne sono stato felice e ho detto subito sì. Abbiamo firmato un biennale e nell’estate che verrà ci saranno cose molto interessanti per il futuro. Sarà lui a decidere dove andare. Abbiamo avuto una chance fantastica di prenderlo e non potevamo farcela sfuggire. Ha raggiunto e firmato un accordo col suo precedente club per rescindere il contratto. È arrivato da noi come free agent e non tornerà al Rubin Kazan”.

Pensa che voglia approdare al Napoli?

“Questa è una domanda da fare a lui e al suo agente. Sarei felice se arrivasse in un club prestigioso come il Napoli, ma non ho mai parlato con loro”.

Nico Bastone per SerieaNews.com