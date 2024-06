Kvaratskhelia: “Vogliamo lasciare il segno ad Euro 2024 e scrivere una nuova pagina di storia”

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della UEFA alla vigilia dell’inizio degli Europei: “Io talismano della squadra? Questa è una responsabilità molto grande e sono grato quando il mio lavoro viene apprezzato. Ci sono molti calciatori georgiani che potrebbero diventare i migliori giocatori del Paese. Sono momenti ed emozioni indimenticabili che ricorderemo per il resto della nostra vita. Qualificarsi per un torneo così importante era il sogno più grande di ogni georgiano ed è stato il giorno più felice per tutti noi quando lo abbiamo realizzato. Ma non siamo venuti qui solo per partecipare; vogliamo lasciare il segno a EURO 2024, per scrivere una nuova pagina di storia. Faremo del nostro meglio. In Georgia tutti aspettano il nostro debutto. Penso che il 18 giugno vedremo la Georgia unita e cercheremo di vincere”.