La Gazzetta dello Sport: “La sfida tra le squadre che primeggiano nelle statistiche”

La Gazzetta dello Sport presenta il big match di questa giornata di campionato tra Napoli e Inter che non primeggiano solo in classifica, ma anche nelle statistiche: “La squadra che ha più possesso palla (il Napoli, 60,6%) contro quella che ha fatto più tiri in porta (153). Offriamo solo il meglio, Siore e Siori. Avvicinatevi! Non dice balle. Aggiungiamo che sono anche le prime per tocchi nell’area avversaria (Inter 716, Napoli 687) e che pure il possesso dei nerazzurri è notevole (56,9%). Due squadre dominanti, costruite per tener palla e attaccare sempre. Per questo ci aspettiamo una «figata». Inzaghi non si è portato da Milano la nebbia del Nord per offuscare il sole del Sud”.