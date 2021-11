La Gazzetta: “Dzeko andava espulso per doppio giallo”

La Gazzetta dello Sport scrive nella sua moviola di Inter-Napoli: “Al 23′ tiro in area di Barella viene intercettato da Koulibaly: l’arbitro non ha la percezione immediata che il difensore del Napoli abbia bloccato il pallone col braccio sinistro e quindi serve il VAR. Rigore giustamente assegnato con l’on field review per evidente errore. Serve poi l’Occhio di Falco per assegnare il gol di Perisic. Ammonizioni giuste, ma Valeri decide di non dare il secondo giallo a Dzeko (già ammonito): da regolamento avrebbe dovuto mostrarlo per fallo di mano palese. Giusti gli 8’ di recupero per gli infortuni alla testa negli scontri Osimhen-Skriniar e Dzeko-Ospina”. Il quotidiano dà voto 6 all’arbitro Valeri: “La conduzione presenta solamente due mancanze, una voluta (il secondo giallo a Dzeko, da regolamento, andava mostrato: e Valeri lo ha visto) e l’altra mancata: serve il VAR per assegnare il rigore all’Inter. Bravo e tempestivo nella gestione degli scontri che coinvolgono la testa di 4 giocatori”.