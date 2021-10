La Gazzetta: “Il contatto tra Vina e Anguissa non è da calcio di rigore”

Dopo Roma-Napoli gli azzurri reclamano un rigore per il contatto tra Vina e Anguissa e un “rosso” ad Abraham per il calcio sul volto di Zielinski. Nessuno di questi provvedimenti è arrivato, e secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola l’arbitro ha fatto bene. Nella moviola del quotidiano sportivo l’arbitro è assolto per l’episodio del presunto rigore: “L’episodio più controverso avviene all’11’ del secondo tempo quando – su cross dalla trequarti di Insigne – la palla scende verso il centro dell’area della Roma dove Anguissa in corsa colpisce il pallone con il petto portandoselo in avanti e anticipando Vina. Il giocatore della Roma saltando perde l’equilibrio e ricadendo colpisce lievemente sul polpaccio Anguissa che va a terra dolorante. L’arbitro Massa ritiene il contatto leggero e fortuito e non fischia, una valutazione che il Var Di Bello condivide o che – in ogni caso – non considera un chiaro errore, non richiamando quindi il direttore di gara alla review. Resta qualche dubbio, ma la decisione può essere ritenuta corretta”, si legge. Quindi arbitro assolto nonostante le vivaci proteste dell’arbitro.