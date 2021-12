La Gazzetta: “Il Napoli sembra confuso, a volte manca personalità”

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito della sconfitta del Napoli contro lo Spezia: “Partita strana, con gli azzurri padroni del pallone ma senza grandi spunti. E questa sconfitta sa ancora più di beffa perché arriva senza nemmeno subire un tiro in porta. Il Napoli perde la propria terza partita interna consecutiva in questo campionato. E perde contatto dalle milanesi, pur mantenendo il terzo posto. La squadra appare confusa e, pur dando tutto come impegno, non riesce a trovare il gioco e la via del gol: solo una rete, quella pesantissima di San Siro, in tre gare. A volte manca personalità e questo forse è un problema antico, che finora Spalletti è riuscito a camuffare”.