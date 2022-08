La Gazzetta: “In Champions la sfrontatezza di Kvaratskhelia può esaltare il pubblico”

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla prossima Champions League e su come arriverà il Napoli: “C’è da capire se i suoi ragazzi, entrando in questi Templi, saranno colpiti dalla sindrome di Stendhal, oppure si caricheranno vedendo tanta bellezza. E allora ci piace pensare che il 2001 Kvaratskhelia com’è partito “sparato” in campionato, alla prima esperienza, la stessa sfrontatezza possa averla sui campi internazionali. Che poi se il carattere quello è, puoi solo esaltarti ad alzare l’asticella. Insomma il Napoli può far leva sull’incoscienza più che sull’esperienza in Europa. Ma proprio il fatto di essere squadra ancora poco conosciuta, che ancora deve essere plasmata dal suo tecnico, può avere un effetto sorpresa. E poi se è vero, come dice Spalletti, che si andrà a giocare in tre Templi, è altrettanto vero che il Maradona non è da meno. L’effetto dei cinquantamila, i decibel incommensurabili urlati al momento dell’inno “The Champions”, possono creare problemi pure agli altri”.