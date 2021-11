La Gazzetta: “Questo sarebbe il momento adatto per lavorare al rinnovo di Insigne”

La Gazzzetta dello Sport parla del momento del Napoli e del rinnovo di Lorenzo Insigne: “Sarebbe forse il momento adatto per lavorare al rinnovo del contratto di Insigne. Pensate che carica di adrenalina sarebbe per tutto l’ambiente l’annuncio del nuovo matrimonio del club con il capitano. Ci pensino il Napoli e Insigne, provando magari a fare ognuno un passo verso l’altro, perché tutti i momenti sono buoni, ma alcuni forse lo sono ancora di più. Una scossa elettrica per andare incontro a questo mini-ciclo che, come detto, si concluderà in casa contro il Leicester”.