La Gazzetta dello Sport boccia la prova dell’arbitro Francesco Fourneau in Napoli-Udinese e ne spiega le motivazioni nella sua moviola: “Sbagliato il giallo a Osimhen: il fallo al limite dell’area non era da fischiare, il movimento del braccio è naturale. Eccessivo il rosso a Pablo Mari: entrata pericolosa, ma non grave. Giusta la valutazione sulla punizione finale: Osimhen respinge con il petto. Corretto non concedere il penalty per la leggerissima trattenuta di Mario Rui a Soppy”.