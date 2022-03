La Gazzetta su Di Lorenzo: “E’ un regista aggiunto, primo per palloni giocati negli ultimi 4 anni”

La Gazzetta dello Sport analizza il rendimento del terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo ed anche la sua importanza per la costruzione del gioco in casa Napoli: “Giovanni Di Lorenzo da quando è a Napoli, nelle ultime quattro stagioni, è il giocatore che gioca più palloni in assoluto nella Serie A: 10.752. Pensate che ne ha toccati più di Brozovic (10.469) e Fabian Ruiz (9.280) riconosciuti come i registi che guidano Inter e Napoli. E che Di Lorenzo, ormai titolare come terzino destro anche in Nazionale, sia importante come costruttore di gioco, lo dimostra un altro dato relativo a questo campionato: è quarto assoluto – dietro Maxime Lopez e i “soliti” Fabian e Brozovic – nella classifica dei passaggi riusciti nella metà campo avversaria. Insomma un regista aggiunto, capace di accentrarsi in mediana e anche di raddoppiare sulla fascia per arrivare al cross e, perché no, pure al tiro”.