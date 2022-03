La Gazzetta su Osimhen: “E’ nata una stella, con i suoi gol può condizionare lo Scudetto”

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito dell’attaccante Victor Osimhen che con la sua doppietta ha trascinato il Napoli alla vittoria contro l’Udinese: “L’uomo dei sogni a fine partita getta la maschera e si trasforma. L’attaccante dai superpoteri torna a essere ragazzo semplice che corre a perdifiato per il campo. Le braccia alzate quasi a dirigere i cori e i cuori della sua gente. Victor Osimhen aveva bisogno di tuffarsi nell’entusiasmo di un Maradona pieno di passione. Per via della pandemia e di qualche prestazione opaca, non gli era mai capitato in queste due stagioni di esultare davanti a tanta gente. E la vittoria contro l’Udinese ieri, unita al contesto, ci ha fatto capire che a Napoli è nata una stella capace di brillare nel firmamento dei più grandi del calcio internazionale. Il nigeriano dimostra di essere un grande protagonista del nostro campionato e può essere in grado di condizionare con i suoi gol la lotta scudetto, considerato la difficoltà delle milanesi di trovare un finalizzatore che trovi la porta con continuità”.