La Gazzetta su Osimhen: “Le sue reti valgono il 20% dei punti conquistati dagli azzurri”

I gol di Victor Osimhen valgono il 20% dei punti conquistati dal Napoli. Questa l’analisi della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che valuta come essenziale il contributo dell’attaccante nigeriano. E’ diventato il punto di riferimento imprescindibile per la squadra di Spalletti, un giocatore che con un gesto risolve la partita. E’ accaduto lunedì a Cagliari, quando è bastato il suo ingresso a rimettere in piedi una partita che si era messa male. E soprattutto, Spalletti fa fatica a sostituirlo in modo adeguato, visto che sia Mertens che Petagna messi insieme non riescono a garantire lo stesso apporto in termini di gol.