La Gazzetta su Simeone: “Il gol alla Roma è un premio per lui, che ha voluto l’azzurro da subito”

La Gazzetta dello Sport ha aelogiato Giovanni Simeone, attaccante del Napoli: “La rete di Giovanni Simeone ha permesso al Napoli di vincere un’altra gara portandosi ad un margine di +13 punti sulla seconda in classifica. Quella di ieri è stata una gioia meritata per il Cholito anche per la sua voglia di giocare nel Napoli. Ha aspettato quasi tutta l’estate il club di De Laurentiis, perché solo Napoli poteva dargli le emozioni che sta vivendo oggi. E la rete di ieri è un premio a coraggio e professionalità: difficile vedere altri giocatori tifare come il Cholito fa per i compagni, pur sapendo che se il risultato è al sicuro il suo momento potrebbe non arrivare. Ma conta il gruppo, conta lo scopo”.