La Gazzetta su Spalletti: “E’ rimasto incredulo dopo la sconfitta contro la Fiorentina”

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla reazione dell’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, dopo la sconfitta in casa contro la Fiorentina: “Un senso di incredulità per il ko con la Fiorentina attanaglia Luciano Spalletti. Doveva essere ben altra la domenica del Maradona per il suo Napoli. Le parole del tecnico azzurro girano attorno a una sensazione di resa che invece non vorrebbe nemmeno sfiorare. Perché la sconfitta contro i viola ‘è un pochino una sentenza, diventa difficile recuperare punti in poche partite. Noi dobbiamo continuare ad allenarci in maniera corretta e provare a conquistare più punti. Ma ora dipende da altri. Non da noi’. Così il Napoli non sente più il sogno scudetto tra le proprie mani”.