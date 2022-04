La Gazzetta su Spalletti: “Sta giostrando al meglio la rosa a disposizione”

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli e in particolar modo a Luciano Spalletti e lo sprint finale per la lotta scudetto: “In questo finale mozzafiato, in cui ogni particolare può fare la differenza, segnare ha un peso particolare e il Napoli è l’unica delle tre pretendenti a mostrare di andare a bersaglio senza troppe difficoltà. Già perché al di là dell’evidenza di un cannoniere micidiale come Victor Osimhen, che ha segnato 6 reti in questo periodo, ci sono altri nove giocatori andati in gol. In questa fase della stagione, con la stanchezza che mina muscoli e menti, portare 10 diversi giocatori in 10 partite a segno, significa che Spalletti sta giostrando al meglio la rosa a disposizione e riesce a proporre soluzioni offensive diverse e anche sorprendenti per le difese avversarie”