La Gazzetta su Spalletti: “Vuole ritrovare subito il suo Napoli per dimenticare gli ultimi risultati”

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli e alle prossime partite di campionato che saranno decisive per la lotta scudetto: “Ora Luciano Spalletti non ammette più nessun rinvio. Vuol ritrovare subito il suo Napoli. Quello che si è smarrito tra lunedì e giovedì notte. Così il Napoli che giovedì notte è uscito dal Maradona col cuore nella tormenta dei rimpianti, ieri resettando le proprie inquietudini ha intuito che è preferibile guardare avanti. Sono ore da vivere di corsa. Per arrivare al confronto dell’Olimpico, specchio delle ambizioni azzurre. La voglia di vedersi subito in campo per ribellarsi agli ultimi risultati non significa tuttavia sviare dai problemi che hanno attanagliato la formazione di Spalletti in questi giorni”.